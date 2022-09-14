اخبار الخليج – النائب الدوسري: البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم رسخت دعائم دولة القانون والمؤسسات

محمد بن مسعود - الدمام - بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية الذي يصاف الـ 15 من سبتمبر من كل عام، أكد سعادة النائب عيسى الدوسري نائب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تمكنت من بناء ديمقراطية حديثة تقوم على أساس المشاركة الشعبية الكاملة في صنع القرار استنادًا للبند الدستوري الذي ينص على أن الشعب مصدر السلطات، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات من خلال منظومة تشريعية وقانونية ومؤسسات وطنية تساهم في تعزيز ممارسة العمل الديمقراطي، لتحقيق الأهداف العليا للوطن وتطلعات المواطنين.

وأضاف الدوسري أن جهود الحكومة الموّقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عززت المسيرة الديمقراطية البحرينية، وترجمتها واقعاً من خلال عملها المشترك وتفاعلها المستمر مع السلطة التشريعية، واعتمادها لمبدأ الديمقراطية كقاعدة أساسية في كافة خططها ومشاريعها الوطنية، الأمر الذي ترك أثره البالغ في تشكيل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والتي تصب جُلها في مصلحة الوطن والمواطنين.

وأوضح سعادة النائب إلى أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على تطوير وتحسين القيم والمبادئ الديمقراطية، ولا تدخر جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية والتشريعية بصفة عامة، لاسيما ما يتعلق بمجالات الحقوق والحريات العامة، والحرية المسؤولة للرأي والتعبير، وحقوق الانسان، والتطور الديمقراطي، الذي يصب في اتجاه إحراز المزيد من التقدم والرفعة للوطن والرفاهية المواطنين.

وأشار الدوسري إلى أن مملكة البحرين أرست ركائز الديمقراطية من خلال نشر ثقافة التسامح وترسيخ قيم السلام والمحبة والتآخي بين جميع من يعيش على أرضها، مما أسهم في تقوية دعائم المسيرة الديمقراطية وتيسير تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واختتم النائب مُعربًا عن بالغ فخره واعتزازه بالإشادات الدولية لمختلف الانجازات الديمقراطية المتحققة بمملكة البحرين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتشريعية والحقوقية .