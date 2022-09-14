اخبار الخليج – محافظ الشمالية: برنامج المدن الصحية مشروع حضاري يعكس المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار الجهود لاعتماد عالي مدينة صحية، استقبلت المحافظة الشمالية على مدى يومين وفداً من خبراء منظمة الصحة العالمية، اطلعوا خلالها على التقارير والمبادرات والفعاليات التي قامت بها المحافظة ضمن استراتيجيتها لتحقيق الأهداف الموضوعة.

وبهذه المناسبة ، أشاد سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية بمشروع المدن الصحية كمشروع حضاري مرتبط بالمشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقصة نجاح فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، منوهاً في الوقت ذاته بتوجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بتنفيذ برنامج المدن الصحية بكافة المحافظات.

وخلال الاجتماع مع الدكتورة سمر الفقي خبيرة منظمة الصحية العالمية، بحضور سعادة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، ونائب المحافظ العميد خالد ربيعة سنان الدوسري، أشار محافظ المحافظة الشمالية إلى أن هذه الزيارات والاجتماعات الميدانية تأتي ضمن بروتوكول منظمة الصحة العالمية لبحث استحقاق اعتماد عالي مدينة صحية وتقييم الأعمال والمبادرات والمشاريع التي تتطابق مع معايير الاعتماد والبالغة 90 معياراً ، مبدياً تطلع المحافظة لتتويج الأعمال والجهود التي قامت بها خلال العامين الماضيين منذ التوقيع على خطاب الاعتماد لتحقيق أقصى ما يمكن تنفيذه في سبيل تحقيق الاعتماد.

كما تم خلال الاجتماع ، تم عرض المنصة الالكترونية للمدن الصحية والتي تعتبر مرجعاً الكترونياً لجمع المعلومات بالاعتماد وأرشفتها الكترونيا لتسهيل الرجوع إليها، وعرض فيديو يبين الأنشطة والبرامج والفعاليات التي أقامتها المحافظة بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص خلال فترة الاعتماد لتحقيق محاور التسعة الاستحقاق.

الجدير بالذكر ، أن وفد خبراء منظمة الصحة العالمية وأعضاء اللجنة العليا قاموا بزيارات تفقدية في منطقة عالي لعدد من المواقع لمعرفة تطابق المعايير والاعتماد وعملية التحقق على أرض الواقع ، من خلال زيارة حديقة عالي الكبرى وممشى عالي اللذين يشكلان معيار المساحات الخضراء ، ومركز جنان الطبي لمعيار التعاون ما بين القطاعات، والجامعة العربية المفتوحة لقصة نجاح تجربة التعلم عن بعد خلال جائحة كرونا، بالإضافة إلى زيارة مجمع الرملي كأحد المجمعات المعززة للصحة، فيما كانت زيارة مشروع استدامة لتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها لأسمدة عضوية لمعيار المحافظة على البيئة.

كما شملت الزيارات ، جولة في إحدى المزارع لإنتاج التين واللوز تمثل قصة نجاح دعم المشاريع الصغيرة، وزيارة سوق المزارعين بهدف عرض تجربة دعم المنتج المحلي، في حين اشتمل اليوم الثاني زيارة مركز عالي الصحي للتعرف على الرعاية الصحية الأولية ودور المركز بالتعاون مع المتطوعين خلال جائحة كورونا ، بالإضافة إلى زيارة التلال الدلمونية ومعامل الفخار للاطلاع والتعريف بالحضارة الدلمونية التي سادت في المنطقة منذ ما يقارب الـ 5 قرون وتسليط الضوء على التراث والتاريخ البحريني العريق، وزيارة موقع الجدارية التي نفذتها المحافظة على جدار نادي عالي بمناسبة أسبوع المدن الصحية الخليجي والتي تعكس التحول بين الماضي والحاضر والمستقبل ، وزيارة نادي عالي الثقافي والرياضي بهدف التعريف بأنشطة رعاية الشباب والمرأة ، كما شملت الجولات زيارة إلى جمعية عالي الخيرية للاطلاع على دروهم في مجال الشراكة المجتمعية مع المحافظة الشمالية وتطعيم كبار السن والترابط المجتمعي والنسيج الاجتماعي الموحد لمنطقة عالي ، فيما اختتمت الجولات بزيارة إلى مزرعة دار أكوا للاستزراع السمكي والنباتي في هورة عالي للاطلاع على تجربتهم في رؤية تحقيق الأمن الغذائي وصحة الغذاء والاستزراع السمكي والنباتي المستدام وتجربة الأكوابونيك.

وفي ختام الزيارة ، أبدت الدكتورة سمر الفقي عن بالغ سعادتها لما شاهدته من جهود ، خاصة وأن فترة الاعتماد قد مرت بانتشار جائحة كورونا على المستوى العالمي والتي استطاعت المحافظة الشمالية تسخيرها في صالح الاعتماد ، مبدية إعجابها بجهود اللجنة العليا والمساندة التي تلقتها من أعضاء مكتب منسق المدن الصحية بالمحافظة طوال هذه الفترة لتحقيق أقصى معايير واشتراطات الاعتماد، مؤكدة أن المحافظة أضافت أفكار خلاقة تساهم في الاعتماد خاصة فيما يتعلق بالمنصة الالكترونية التي تعتبر خطوة جديدة في البرنامج على المستوى العالمي، مبدية تطلعها لاعتماد عالي كمدينة صحية والانطلاق نحو الشمالية كمحافظة صحية.