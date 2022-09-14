محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم هيئة البحرين للثقافة والآثار تحيّةً للفنّان البحريني الراحل محمد زويّد (1900م – 1982م) وذلك تزامنًا مع الذكرى الأربعين على رحيله.
وسيقام الحفل الموسيقي يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 في الصالة الثقافية، تكريمًا لمسيرته الفنّية التي بدأها في عشرينيّات القرن الماضي، بمصاحبة فرقة البحرين للموسيقى بقيادة المايسترو زياد زيمان.
يذكر أن الفنّان محمد زويّد تميّز بصوته الشجيّ، وانتشرت أغانيه من البحرين إلى دول الخليج والهند ومصر وغيرها من بلدان العالم ليُطلَق عليه آنذاك لقب «سفير الأغنية البحرينيّة»، وتاركًا بصمته في التراث الفنّي المحلّي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «هيئة الثقافة» تقيم حفلاً موسيقيًا في الذكرى الـ40 للفنان الراحل محمد زويّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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