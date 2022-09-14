اخبار الخليج – «تنسيقي الجنوبية» يتابع تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع والمرافق ويطلع على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين

محمد بن مسعود - الدمام - ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، اجتماع المجلس التنسيقي الثامن في دورته الثالثة لعام 2022 عن بعد ، بحضور العميد عيسى ثامر الدوسري نائب محافظ المحافظة الجنوبية، وبمشاركة الأعضاء من ممثلي الجهات المختلفة.

وفي مستهل الاجتماع رحب سمو المحافظ بالحضور، مشيداً سموه بجهود أعضاء المجلس التنسيقي في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك لمتابعة تلبية احتياجات وتطلعات المواطنين بمختلف مناطق المحافظة الجنوبية بما يخدم الخطط التنموية والبرامج التطويرية للمحافظة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً سموه بأن المجلس التنسيقي للمحافظة الجنوبية يعتبر من أهم القنوات التواصلية لدوره في وضع حلول مجدية لاحتياجات الأهالي المرصودة والعمل على حلها بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة.

وخلال الاجتماع اطلع سمو المحافظ، على عرض مرئي قدمه المهندس عاصم عبداللطيف مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ، تم من خلاله استعراض مستجدات تنفيذ وتطوير عدد من المشاريع والمرافق ومالها من دور في تلبية احتياجات الأهالي، ومنها مشاريع تطوير(سوق الرفاع المركزي) ، و(مشروع عين أم غويفة)، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروع ممشى مدينة زايد ، مبيناً سموه أهمية تطوير المرافق الخدمية العامة بما يتماشى مع النمو العمراني الذي تشهده مناطق الجنوبية ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

وفي سياق آخر ، اطلع سمو محافظ المحافظة الجنوبية رئيس المجلس التنسيقي، على عرض مرئي قدمته وزارة الأشغال ، اشتمل على إحصائيات ومواقع تجمع مياه الأمطار والتي بلغت 470 نقطة ، وعليه فقد قامت الوزارة بوضع خطة اشتملت على توفير صهاريج ومضخات في جميع مناطق المحافظة الجنوبية ، كما تناول العرض عدداً من المشاريع التطويرية للبنية التحتية كإعادة تأهيل الطرق وإنشاء الأرصفة ، بالإضافة إلى إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من المجمعات التالية : 917 ، 913 ، 926 ، بمدينة الرفاع ومجمع 805 بمدينة عيسى، وغيرها من المجمعات في طور التنفيذ، مشيراً سموه بضرورة تنفيذ هذه المشاريع التي تلبي احتياجات الأهالي في المجال الخدمي والحرص على تنفيذها بالجودة العالية بما يعود بالنفع للمواطنين والمقيمين.

كما تابع سمو محافظ المحافظة الجنوبية ، عرضاً مرئياً من قبل وزارة التربية والتعليم حول استعدادات بدء العام الدراسي الجديد 2022 – 2023 ، والمتمثلة في إنشاء وصيانة المرافق التعليمية في نطاق المحافظة الجنوبية والتي بلغت 56 مدرسة ، وعليه أشار سموه بالمتابعة والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم من اجل توفير المرافق التعليمية، بالشكل النموذجي من خلال احتضان المرافق المتطورة والتقنيات الحديثة.

من جانب آخر ، استمع المجلس التنسيقي لمستجدات أعمال وتجهيزات وزارة السياحة خلال الفترة القادمة ، منوهاً سموه لفتح أطر التعاون والتنسيق الدائم للمناسبات القادمة التي ستشهدها المحافظة الجنوبية ، موكداً سموه استعداد المجلس التنسيقي للتعاون المتبادل وتعزيز أوجه العمل المشترك ، بما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة الجنوبية كواجهة سياحية متميزة تحظى بالعديد من المكتسبات الوطنية والتاريخية والحضارية .

وفي ختام الاجتماع ، أشاد الحضور بالدور البارز الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، وتواصله المستمر خلال المجلس التنسيقي الأمر الذي يؤكد على دور الشراكة المجتمعية والسعي الحثيث لاستمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ، وذلك لتحقيق تطلعات ورؤى الأهالي في مختلف مناطق المحافظة.