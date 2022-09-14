اخبار الخليج – وزارة التنمية الاجتماعية: صرف الدعم المالي حسب شروط الاستحقاق

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية بشأن ما أثير حول وقف صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء) عن مدربي السياقة، أن إيقاف طلب استحقاق الدعم المالي عن أي مستفيد يتم عند اتضاح وجود دخل لديه ولم يدل للوزارة بحصوله على هذا الدخل، وعليه تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة بإيقاف صرف الدعم المالي (علاوة الغلاء)، وذلك وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

كما بيّنت الوزارة بأنه قد تم عرض موضوع أصحاب المهن (ومنهم مدربي السياقة) على اللجنة المعنية بالدعم المالي، و تمت دراسة أوضاعهم، وفق القوانين والقرارات ذات العلاقة. وقد تأكد للجنة أنه بعد انتظام العمل في مهنة مدربي السياقة وانتهاء تحديات الجائحة، وتحديد القيمة المادية للساعة التدريبية الواحدة، فإن معدل مدخول مدرب السياقة لا يقع ضمن فئة محدودي الدخل المستحقين للدعم المالي.

وتؤكد وزارة التنمية الاجتماعية حرصها على مصلحة كافة الفئات وتحريها الدقة قبل اتخاذ أي قرار بشأن استحقاق أي مساعدة اجتماعية، علماً بأن أبواب الوزارة مفتوحة لكل من يريد التقدم للتظلم في هذا الشأن مصطحبًا معه المستندات الثبوتية للحالة.