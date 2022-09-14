اخبار الخليج – خارجية النواب: مساحة لا محدودة من حرية الرأي والتعبير في البحرين بفضل الرؤى والتوجيهات الملكية

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب برئاسة سعادة النائب المهندس محمد السيسي البوعينين، أن المساحة اللامحدودة من حرية الرأي والتعبير التي تتمتع بها الصحافة ووسائل الإعلام في مملكة البحرين تأتي انعكاساً للنهج الديمقراطي، وتماشيا مع مسيرة الإصلاح والتطوير والتحديث المستمر، والتي تتنامى توافقًا مع الرؤى والتطلعات والتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للديمقراطية الذي يصادف الـ 15 من سبتمبر من كل عام، والذي حمل في هذه السنة شعار «حماية حرية الصحافة من أجل الديمقراطية» .

وبهذه المناسبة أعربت خارجية النواب عن بالغ الثناء والتقدير لجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، التي عززت المسيرة الديمقراطية البحرينية، وأولت حرية التعبير للصحافة لمزيد من الانبساط الديمقراطي، الأمر الذي جعلها شريكًا فاعلاً في مساعي التطوير المستمرة مما ترك أثره الواضح في تشكيل نقلة نوعية للمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين.

وأوضحت اللجنة إلى أن المؤسسة التشريعية تحرص كل الحرص على سن القوانين والتشريعات التي ترفد المسيرة الديمقراطية البحرينية، ولا تدخر جهداً في سبيل تطوير المنظومة القانونية بصفة عامة، لاسيما ما يتعلق بوسائل الإعلام والصحافة، وذلك من منطلق الإيمان التام بالدور المحوري الذي تتبناه الصحافة في رفعة الأمم وتطورها.

مشيرة إلى أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة، القادرة على إطلاع الجمهور على الأمور ذات الاهتمام العام بمصداقية ومهنية، هي عنصر أساسي للديمقراطية، حيث أنها تُمكن الجمهور من اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يرفع من الوعي العام لدى الأفراد ويساهم في نمو وتطور المجتمعات.