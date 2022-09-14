أمين عسير يتلقى تعازي أمير منطقة عسير في وفاة والدته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير
تلقى امين عسير الدكتور وليد بن محمد الحميدي برقيات تعزية عدد من المسؤولين و التي كان في مقدمتها برقية عزاء من سمو امير منطقة عسير الامير تركي بن طلال بن عبدالعزيز .
و الذي بدوره نقل تعازيه الحاره و مواساته للاسرة الحميدي في المغفور لها بإذن والدتهم و التي وافتها المنية بمدينة تبوك ، سائلا الله بأن يرحم الفقيدة و ان يلهم أسرتها الكريمة الصبر و السلوان .
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ولقد عبر الدكتور وليد الحميدي عن عظيم تقديره واعتزاز أسرته بهذه المشاركة والمواساة الرسمية و الاجتماعية من الجميع .
مقدما شكره لسمو امير منطقة عسير و كافة اصحاب السمو و المعالي و السعادة و افراد المجتمع على مواساتهم لهم في فقيدتهم والتي ليست مستغربة و تدل على تكامل ووفاء افراد المجتمع داعيا الله ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.
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