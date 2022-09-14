شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور يعلن بشكل رسمي إعلان كافة صفقات الفريق الجديدة غدًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن صفقات الفريق سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي غدًا، على أن يتولي مهمة إعلان الصفقات أمير مرتضي المشرف العام على الكرة فى الفارس الأبيض، حتى تتاح للفريق فرصة تسجيل الصفقات الجديدة فى القائمة الأفريقية قبل إغلاقها، والتي من المقرر أن يتم إغلاقها غدًا.

وكشف رئيس نادي الزمالك أن الفريق تعاقد مع صفقات جيدة، حيث تعد هذه الصفقات الأفضل فى الدوري المصري حاليًا، الشئ الذي يطمئن به جماهير الفريق بعد الازمة الأخيرة من وقف أرصدة النادي المادية والحجز على أموال الفريق فى البنوك، من قبل رئيس الفريق الأبيض السابق ممدوح عباس.



جماهير الفارس الأبيض تعرب عن غضبها

وفى إطار متصل كشفت جماهير نادي الزمالك عن إستيائها من مؤتمر مرتضي منصور، والذي عقد ظهر اليوم، حيث أن المؤتمر كان مخصص للإعلان عن الصفقات الجديدة بشكل رسمي، الشئ الذي لم يتحقق خلال فعاليات المؤتمر وأكتفى بإنتقاده لسياسة ممدوح عباس ومحاربته لنادي الزمالك، بالإضافة إلى أزمة لاعب الفريق الهارب محمود "كهربا" لاعب النادي الأهلي الحالي.



مصطفى الزناري وعمر جابر فى طريقهما للزمالك

وفى سياق متصل شهدت الساعات الأخيرة داخل نادي الزمالك حسم صفقة مصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش، بالإضافة إلى عمر جابر ظهير أيمن فريق نادي بيراميدز، على أن يتم الإعلان عن كلا الصفقتين غدًا، يأتي ذلك فى الوقت الذي نجح فيه الفريق الأبيض من ضم زكريا الواردي وإبراهيما ناداي، فى الوقت الذي أعاد فيه حارس الفريق الشاب محمد صبحي.