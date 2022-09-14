اخبار الخليج – رئيس «الأعلى للصحة» يُدشّن المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية كأول خدمة من نوعها في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - أول خدمة من نوعها في البحرين لفئة الصم وضعاف السمع

أكّد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن مملكة البحرين تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لجميع أفراد المجتمع بما يُسهم في رفع مستوى القطاع الصحي، لاسيما من خلال فتح آفاقاً أوسع للتكامل بين القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواصلة وضع نظام صحي يستند إلى أفضل المعايير العالمية ويعزز من جودة الحياة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه حفل تدشين المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي الخدمة الصحية الأولى من نوعها في مملكة البحرين لفئة الصم وضعاف السمع، والتي تأتي بالتعاون المشترك بين مراكز الرعاية الصحية الأولية وشركة زين البحرين وجمعية الصم البحرينية، لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع من خلال تعزيز التواصل الفعّال مع الأطباء والكوادر الصحية.

وأكد معاليه خلال كلمته أن تدشين هذه الخدمة يجسد الرؤى والتوجهات الداعمة للقطاع الصحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوّها بأهمية التعاون الوثيق بين كافة مؤسسات المجتمع من القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق الأهداف التي تتطلّع إليها المملكة بمختلف قطاعاتها الهامّة لاسيما القطاع الصحي، وذلك ما يميّز هذه الخدمة التي تمّ تدشينها اليوم لفئة الصم وضعاف السمع، والتي تُعتبر محطة مهمة ومميزة لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

من جانبه، قال السيد محمد زين العابدين المدير المنتدب في شركة زين البحرين: «تفخر زين البحرين بالتعاون مع مراكز الرعاية الصحية الأولية وجمعية الصم البحرينية لإطلاق المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة، والذي يهدف إلى تعزيز دور شركة زين البحرين الريادي كالشركة المبتكرة في مجال الاتصال، وذلك من خلال تقديمها مختلف أنواع الدعم لهذا المركز لتمكين فئة الصم من الوصول إلى جميع الخدمات بكل سهولة»، وأوضح بأنّ مبادرة «نتواصل» تعكس استراتيجية زين البحرين للتنوع والشمولية، والتي هي مكون رئيسي من المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهذا يندرج تحت استراتيجية الشركة لتنظيم أنشطة ومبادرات تكنولوجية تسهم في تعزيز المنظومة الصحية بالمملكة.»

بدورها، أشارت الدكتورة لولوة راشد شويطر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية إلى أهمية الدمج الكلي لفئة الصم وضعاف السمع في مجتمع البحرين الواعي من خلال توفير واستخدام التكنولوجيا المتقدمة، لافتةً إلى أن هذه الخدمة ستلبي احتياجاتهم من خلال التواصل المباشر مع الأطباء والكوادر الصحية، معربة عن بالغ شكرها لشركة زين البحرين وجمعية الصم البحرينية على دعمهم تدشين هذه الخدمة التي تعكس الشراكة المجتمعية وحب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التطلعات المرجوّة بما يصب في صالح الوطن والمواطن.