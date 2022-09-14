اخبار الخليج – وزير الخارجية يتسلم نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم‭ ‬سعادة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني،‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬اليوم،‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المرئي،‭ ‬نسخًا‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬سفراء‭ ‬الدول‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬

وقد‭ ‬تسلم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬مارك‭ ‬ترنتسو،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬بلجيكا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الكويت‭. ‬

وتسلم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬كذلك‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ميميدي،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬مقدونيا‭ ‬الشمالية‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬أبوظبي‭. ‬

كما‭ ‬تسلم‭ ‬سعادته‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬حبيبو‭ ‬تيجاني،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬غانا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

وتسلم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬أيضًا‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬فلاديمير‭ ‬أندريس‭ ‬غونزاليز‭ ‬كيسادا،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬كوبا‭ ‬المعين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيم‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

كما‭ ‬تسلم‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتماد‭ ‬سعادة‭ ‬السيدة‭ ‬ليزالوته‭ ‬بليزنير،‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬الدنمارك‭ ‬المعينة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمقيمة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭. ‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بالسفراء‭ ‬المعينين‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬الكبير‭ ‬بمتانة‭ ‬علاقات‭ ‬الصداقة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وبلدانهم‭ ‬الصديقة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬تكثيف‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬والمضي‭ ‬بها‭ ‬قدمًا‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬أشمل‭ ‬بما‭ ‬يعود‭ ‬بالخير‭ ‬والمنفعة‭ ‬على‭ ‬الجميع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬عملهم‭. ‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬أعرب‭ ‬أصحاب‭ ‬السعادة‭ ‬السفراء‭ ‬عن‭ ‬اعتزازهم‭ ‬بتقديم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬مثمنين‭ ‬المستوى‭ ‬المتميز‭ ‬للعلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ودولهم،‭ ‬متمنين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬دوام‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭.‬