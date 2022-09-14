اخبار الخليج – وزير الخارجية يتسلم نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - تسلم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم، عبر الاتصال الإلكتروني المرئي، نسخًا من أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى مملكة البحرين.
وقد تسلم سعادة وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد مارك ترنتسو، سفير مملكة بلجيكا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الكويت.
وتسلم سعادة وزير الخارجية كذلك نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد عبدالقادر ميميدي، سفير جمهورية مقدونيا الشمالية المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في أبوظبي.
كما تسلم سعادته نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد محمد حبيبو تيجاني، سفير جمهورية غانا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
وتسلم سعادة وزير الخارجية أيضًا نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد فلاديمير أندريس غونزاليز كيسادا، سفير جمهورية كوبا المعين لدى مملكة البحرين والمقيم في الرياض.
كما تسلم سعادة وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيدة ليزالوته بليزنير، سفير مملكة الدنمارك المعينة لدى مملكة البحرين والمقيمة في الرياض.
وخلال الاجتماع، رحب سعادة وزير الخارجية بالسفراء المعينين لدى مملكة البحرين، معربًا عن تقديره الكبير بمتانة علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين مملكة البحرين وبلدانهم الصديقة، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على مواصلة تكثيف العلاقات الثنائية والمضي بها قدمًا نحو مستويات أشمل بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في مهام عملهم.
من جانبهم، أعرب أصحاب السعادة السفراء عن اعتزازهم بتقديم نسخة من أوراق اعتمادهم إلى سعادة وزير الخارجية، مثمنين المستوى المتميز للعلاقات الثنائية الطيبة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولهم، متمنين لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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