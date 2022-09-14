اخبار الخليج – الخالدية والبحرين التخصصي يوقعان اتفاقات تعاون

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – رئيس «الأعلى للصحة» يُدشّن المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة في مراكز الرعاية الصحية الأولية كأول خدمة من نوعها في البحرين

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