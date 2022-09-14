العجاجي: إجمالي الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر الذكاء الاصطناعي تجاوزت 400 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - قال رائد العجاجي، رئيس مؤتمر الحديد والصلب، إن مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» شهد حضورا كبيرا من مختلف العديد من الجنسيات، بجانب المشاركة الفعالة من الشركات العالمية ونقل خبراتها والاستفادة من كافة قدراتها في المجال الاصطناعي.

وأضاف العجاجي خلال حديثه عبر «قناة الإخبارية»؛ أن إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المؤتمر تجاوزت 400 مليون ريال ونسعى للوصول إلى 0 كربون في صناعة الحديد وتلتزم المصانع بأدنى نسب الكربون.

وتابع: أنه تم اتخاذ العديد من التوصيات التي سيتم نشرها خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن المملكة تسعى للوصول إلى تصنيع «الحديد الأخضر» لرغبتها في المحافظة على البيئة من أي تلوثات خارجية.

المملكة تُطلق اليوم مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي