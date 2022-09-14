تعرّف على خدمة الكفالة الإلكترونية للشُرَط والمتاحة عبر منصة أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أتاحت منصة أبشر خدمة تمكن الأفراد من إتمام إجراءات الكفالة للموقوف إلكترونياً دون الحاجة لزيادة فروع الشرط. وأوضحت عبر حسابها على “تويتر” طريقة تنفيذ هذه الخدمة، وهي: الدخول على منصة أبشر ثم اختر خدمات من تبويب خدماتي.

اختيار الخدمات العامة.

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