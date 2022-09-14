بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن 3 دول إضافية لن تتم دعوتها للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هي أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية، إنه سيتم دعوة ممثل عن كوريا الشمالية لحضور الجنازة التي ستقام يوم الاثنين المقبل، مبينا أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء، والأمر نفسه بالنسبة لإيران.

وأكد أنه لن يتم توجيه دعوة إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا. لتنضم بذلك إلى روسيا وبيلاروس وميانمار.

أخبار قد تهمك

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه من المتوقع أن يحضر حوالي 500 من كبار الشخصيات الأجنبية الجنازة في لندن، مع إرسال دعوات الآن إلى رؤساء دول معظم الدول التي تقيم معها بريطانيا علاقات دبلوماسية.