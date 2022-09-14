بريطانيا تضيف 3 دول جديدة إلى قائمة “غير المدعوين لجنازة إليزابيث”

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن 3 دول إضافية لن تتم دعوتها للمشاركة في جنازة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، هي أفغانستان وسوريا وفنزويلا.
وأكد أنه لن يتم توجيه دعوة إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا. لتنضم بذلك إلى روسيا وبيلاروس وميانمار.
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وقالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إنه من المتوقع أن يحضر حوالي 500 من كبار الشخصيات الأجنبية الجنازة في لندن، مع إرسال دعوات الآن إلى رؤساء دول معظم الدول التي تقيم معها بريطانيا علاقات دبلوماسية.
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