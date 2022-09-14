رئيس مركز التحكيم: لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي الصامل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي محمد باصم، تفاصيل تنحي المحكم سلطان الصامل عن نظر المنازعة بين النصر والاتحاد في أزمة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وتحدث محمد باصم خلال المؤتمر الدوري الأول للقطاع الرياضي في هذه القضية قائلًا: “المحكم سلطان الصامل تقدم وفق النظام واللوائح بطلب التنحي، وقدم طلبًا مسببًا بالتنحي وتم قبوله”.

وتابع رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي حديثه قائلًا: “لا أستطيع الكشف عن سبب تنحي المحكم سلطان الصامل، وتم الموافقة على طلبه من قبل مجلس الإدارة بالإجماع لأن السبب مؤثر”.

وكان مركز التحكيم قد وافق مؤخرًا على الطلب الذي تقدم به سلطان الصامل بالتنحي عن نظر المنازعة في هذا الأمر، وتم قبول الطلب، على أن يتم استئناف إجراءات المنازعة وفقًا لما ورد في المادتين 25 و27 من القواعد الإجرائية.

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وكان مركز التحكيم قد أعلن مؤخرًا تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وشارك في مواجهة الرائد.