القاسم يلتقي بوفد الاتحاد التركمانستاني لكرة القدم

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التقى الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم بمقر الاتحاد وفد الاتحاد التركمانستاني لكرة القدم. واستقبل القاسم الوفد التركمانستاني برئاسة رئيس الاتحاد أرسلان أينازاروف ونائبه أورازغيليوف شاتليك. وبحث القاسم مع الوفد التركمانستاني سبل التعاون بين الاتحادين في مختلف مجالات كرت القدم.

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