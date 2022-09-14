وزير الثقافة: جائحة كورونا أثبتت مدى أهمية رقمنة المحتوى وتعزيز العالم الافتراضي

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التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، في مدينة ماجيلانغ الإندونيسية، وزير الثقافة والمجتمع والشباب في جمهورية سنغافورة إدوين تونغ، وذلك على هامش اجتماع وزراء ثقافة دول مجموعة العشرين 2022م، الذي استضافته جمهورية إندونيسيا.

وثمّن سمو وزير الثقافة في بداية اللقاء الجهود التي تقوم بها جمهورية سنغافورة حيال الفن والثقافة، خاصة في رقمنة المحتوى الفني والثقافي وجعله متوفراً ومتاحاً للجميع؛ مما يسمح للمجتمع المحلي والدولي بزيارة المتاحف والمعارض الفنية عن بعد، مؤكداً سموه أن جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” أثبتت مدى أهمية رقمنة المحتوى وتعزيز العالم الافتراضي، وأثنى معاليه على جهود المملكة ودورها في تأسيس الاجتماع الأول لوزراء الثقافة على تحت مسار الشربا في مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال فتح باب للتعاون بمشاريع جديدة عبر المجال الثقافي ومنها؛ تبادل إقامة المعارض الفنية والمشاركة في المهرجانات الثقافية الدولية، وتبادل الخبرات الفنية والعملية في المجال الثقافي بين البلدين الصديقين. وقدم سمو وزير الثقافة الدعوة لنظيره السنغافوري لحضور بينالي الفنون الإسلامية في المملكة لعام 2023م.

حضر اللقاء من الجانب السعودي كل من المشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل الوزارة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.



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Source akhbaar24

