جثمان الملكة إليزابيث من باكنغهام إلى ويستمنستر.. حشود تنتظر الوداع الأخير

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تم نقل جثمان ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، الأربعاء، من قصر باكنغهام إلى كنيسة ويستمنستر وسط لندن.

ورافق أفراد الأسرة المالكة جثمان الملكة إلى كنيسة ويستمنستر.

وحملت عربة عسكرية نعش الملكة الراحلة من مقر إقامتها في قصر باكنغهام إلى قصر وستمنستر الذي يضم غرفتي البرلمان.

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Source almnatiq

