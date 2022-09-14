أمير الرياض بالنيابة يوجه بسرعة معالجة مشكلة انقطاع المياه في حي شبرا

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وجه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز شركة المياه الوطنية بسرعة معالجة مشكلة انقطاع المياه في حي شبرا بالرياض، وتوفير البدائل للمتضررين بشكل فوري. جاء ذلك بعد ما تم تدوولت المشكلة في وسائل الإعلام، حيث شدد الأمير على أهمية إنجاز المشروع، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، والإفادة عن ذلك.

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