الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة ثقافية للمشاركين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية مسابقة ثقافية للمتسابقين المشاركين في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ(42) والبالغ عددهم 153 متسابقاً، يمثلون 111 دولة من مختلف دول العالم.

يأتي ذلك ضمن برنامجها الثقافي الذي يهدف إلى تحفيز المشاركين، وتنمية معلوماتهم المعرفية وبثِّ روح الألفة بينهم، وتقوية الروابط الأخوية، وتنمية ثقافتهم العلمية.

وتوزع أمانة المسابقة نماذج المسابقة يومياً على المشاركين، وفي وقت لاحق من مساء اليوم نفسه، حيث تسحب اللجنة المنظمة على جوائز قيمة للمشاركين الفائزين، بحضور مشرفي اللجان المشاركة.

وعبّر المشاركون في المسابقة الثقافية عن سعادتهم بهذه المسابقات التي تزود المشارك بمعلومات قيّمة تفيده في حياته العلمية والعملية, رافعين شكرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على التنظيم والتكريم بالهدايا القيمة.

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Source almnatiq

