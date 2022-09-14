وكيل وزير الرياضة: نتابع موقف الأهلي المالي

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أكد وكيل وزير الرياضة، عبد العزيز المسعد على متابعة الوزارة لموقف النادي الأهلي وموقفه المالي. وقال المسعد في مؤتمر وزارة الرياض: ” نتابع الموضوع المالي للنادي الأهلي، تم توقيع الاستلام والتسليم بين الإدارتين السابقه والحالية ويتم استكمال الإجراءات”. وأضاف وكيل وزير الرياضة: “سيتم الإعلان عن كافة الأمور في وقت لاحق”. وشدد: “كان هناك 52 قضية سابقا في الاتحاد الدولي لكرة القدم تخص الكرة السعودية وأصبحت الآن 30 قضية”. وباشرت إدارة الأهلي الجديدة برئاسة وليد معاذ مهامها بعد تسلم المسؤولية من المجلس السابق برئاسة ماجد النفيعي.

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