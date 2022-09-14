تعرف على أبرز المدربين المرشحين لقيادة الأهلي

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لايعيش النادي الأهلي أفضل فتراته على مستوى الأداء أو النتائج أو حتى الاستقرار الفني والإداري.

ويحتل الأهلي المركز 12 بجدول ترتيب النسخة الجارية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 5 نقاط جمعهم من 4 جولات.

واستهل النادي الأهلي مشواره بالنسخة الجارية من دوري يلو بالتعادل أمام القيصومة قبل الهزيمة أمام الأخدود ثم تحقيق الفوز الأول أمام الخلود قبل التعادل في الجولة الرابعة أمام العروبة.

وخاض فريق الأهلي أول 4 جولات من عمر دوري يلو لأندية الدرجة الأولى تحت قيادة اثنين من المدربين: الأوروجواياني روبرت سيبولدي الذي قاد الفريق في نهاية الموسم الماضي بدوري المحترفين وجددت الإدارة تعاقده ليقود الفريق بدوري يلو ثم حلّ بدلاً منه المدرب الوطني يوسف عنبر.

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد عبدالرازق معاذ، قد أصدر قرارًا مطلع شهر سبتمبر الجاري بتعيين يوسف عنبر مستشارًا فنيًا ضمن الفريق الاستشاري الذي يقوده البلجيكي جان فان وينكل.

ويبدو أن إدارة الأهلي تقترب من التعاقد مع مدير فني دائم يقود فريقها خلال منافسات الموسم الجاري من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن إدارة النادي الأهلي، تفاضل بين المدرب الوطني صالح المحمدي والتشيلي لويس سييرا؛ لقيادة الدفة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت تقارير صحفية إلى طرح اسم المدير الفني البلجيكي السابق لفريق الفتح يانيك فيريرا لتدريب فريق الأهلي، بجانب التونسيين فتحي الجبال والحبيب بن رمضان لتدريب فريقه في الفترة المقبلة.



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Source akhbaar24

