إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن انقطاع المياه في حي شبرا بالرياض، فقد وجه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز شركة المياه الوطنية بسرعة معالجة هذه المشكلة، وتوفير البدائل للمتضررين بشكل فوري.
كما شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على أهمية إنجاز المشروع، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، والإفادة عن ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض بالنيابة يوجه بسرعة معالجة انقطاع المياه في حي شبرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.