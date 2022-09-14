أمير الرياض بالنيابة يوجه بسرعة معالجة انقطاع المياه في حي شبرا

إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن انقطاع المياه في حي شبرا بالرياض، فقد وجه أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز شركة المياه الوطنية بسرعة معالجة هذه المشكلة، وتوفير البدائل للمتضررين بشكل فوري.

كما شدد الأمير محمد بن عبدالرحمن على أهمية إنجاز المشروع، وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية، والإفادة عن ذلك.