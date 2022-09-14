شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل كولر يقرر تطبيق نظام اليوم الكامل داخل الأهلي المصري فى أولي القرارات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب السويسري مارسيل كولر عن تطبيق نظرية اليوم الكامل فى تدريبات الأهلي المصري، حيث سيكون الحضور داخل مقر الفريق فى تمام الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءًا، على أن يخوض الفريق لفترتي التدريب الصباحي والمسائي داخل الفريق دون الخروج من مقر النادي.



الجماهير الحمراء تشيد بنظام اليوم الكامل

وأعربت جماهير الفريق الأحمر عن سعادتها بهذا القرار، خاصة أن العديد من لاعبي الفريق ظهر عليهم إستهتار كبير وعلامات الإستفهام حول مستواهم الفني مع الفريق فى مباريات الدور الثاني من الموسم المنقضي، الشئ الذي ظهر فى حضور نجوم الفريق للأفراح والحفلات الغنائية.

كما أن هذا النظام سيخلق حالة من الإنسجام أكثر بين اللاعبين والمدير الفني للفريق، خاصة أن اللاعبين سيتناولون وجباتهم الغذائية داخل مقر الفريق، مما يعني بقائهم أكثر من نصف عدد ساعات اليوم داخل الفريق، فى سياسة جديدة لم تطبق منذ أيام المدرب البرتغالي صاحب النجاحات مانويل جوزيه.



الأهلي يستقر على قيد الصفقات الجديدة أفريقيًا

وأفادت بعض المصادر الصحفية أن الفريق استقر بشكل كبير على تسجيل مهاجم الفريق شادي حسين واللاعب البرازيلي برونو سافيو، والتي تعاقد معهم الفريق بشكل رسمي خلال اليومين الماضيين، إضافة إلى تواجد محمد مغربي ضمن القائمة، والذي تمت قطع إعارته من ناديه التشيكي.

ومن المقرر أن يتم إرسال قائمة الفريق المشاركة فى دوري أبطال إفريقيا غدًا، مع إحتمالية إعلان التعاقد اليوم مع الجناح مصطفي سعد "ميسي" وتسجيله ضمن قائمة الفريق المبدئية المرسلة، على أن يتاح للفريق فى إضافة عناصر آخري على القائمة فى حالة وصول الفريق لدور المجموعات.