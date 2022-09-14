فاتورة استيراد الدول العربية للمنتجات الزراعية تخطت 106 مليارات دولار عام 2020

محمد بن مسعود - الدمام - كشف مدير مركز التكامل المصري السوداني بالقاهرة الدكتور عادل عبدالعزيز الفكي، أن الدول العربية استوردت منتجات زراعية بـ 106.4 مليار دولار خلال عام 2020، وهو ما زاد من معاناة بعض الحكومات بدول المنطقة، نتيجة العجز المستمر في موازناتها العامة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وانكماش الاقتصاد العالمي، وتراجع المتاح من الإنتاج الغذائي في السوق الدولية.

وأضاف «الفكي» خلال محاضرة ألقاها اليوم (الأربعاء) ضمن فعاليات معرض صحاري الدولي للزراعة بأرض المؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس «شرق القاهرة» أن الدول العربية استوردت خلال عام 2020 حبوبا بـ 21.4 مليار دولار، وسكرا بـ 1.8 مليار دولار، وزيوتا بـ 3.6 مليار دولار، كما وصلت واردات اللحوم إلى 8 مليارات دولار، وألبان بـ 7.6 مليار دولار، بخلاف منتجات غذائية أخرى، وهو ما يفرض على الدول العربية التكامل الاقتصادي، لمواجهة قضية الأمن الغذائي، وتأمين المنتجات الغذائية والزراعية لشعوبنا، لاسيما في ظل الصعوبات وأزمة الغذاء العالمية التي خلفتها الحرب الروسية – الأوكرانية، ومن قبلها أزمة انتشار فايروس كورونا.

وأشار مدير مركز التكامل المصري السوداني بالقاهرة، إلى أن فكرة التكامل الاقتصادي العربي قديمة منذ خمسينيات القرن الماضي مع إنشاء الجامعة العربية، ولكن لم تتم لأسباب سياسية مختلفة، متمنياً أن يكون هناك تكتل عربي اقتصادي ولو بالمستقبل القريب، خصوصا أن المقومات المشتركة الموجودة متعددة لحدوث التكامل الفعال، بخلاف ما هو موجود داخل الدول الأوروبية، حيث لدينا لغة واحدة ومصالح وتاريخ مشترك، مضيفاً أن الفرصة سانحة الآن لتحقيق ما لم نستطع تحقيقه في الماضي، والحروب الروسية الأوكرانية كشف أهمية التكامل الاقتصادي لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

وأوضح أن السودان من الممكن أن تكون «سلة غذاء لدول المنطقة» فهي تمتلك 200 مليون فدان صالح للزراعة، ولكن المستغل منها لا يزيد على 25% فقط، كما يهطل ترليون متر مكعب من الأمطار سنوياً، بخلاف مياه النيل، مما يعني وجود وفرة من المياه العذبة، كما أنها تملك 103 ملايين رأس من مختلف الحيوانات في غابات ومراعٍ طبيعية، بجانب موارد للطاقة المتجددة والأيدي العاملة.