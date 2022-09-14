محمد بن مسعود - الدمام - يقدم موقع “المناطق” بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا، ويمكن لعشاق الكرة الأوروبية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بالتزامن مع صافرة البداية.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

يحتضن معلب “الاتحاد” معقل السيتي، مباراة مهمة وفي غاية الصعوبة التي تجمع بين مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي ورحلة البحث عن الفوز الثاني

يسعى صاحب الأرض والجمهور نادي مانشستر سيتي، في مواصلة نتائجه الإيجابية على المستوى المجلي والأوروبي، حيث يطمح لتحقيق الفوز الثاني تاليًا في دور المجموعات واعتلاء الصدارة مبكرًا، بعد الفوز في الجولة الأولى على إشبيلية برباعية نظيفة، ويحتل الفريق المركز الأول بفارق الاهداف عن بروسيا.

بروسيا دورتموند في رحلة البحث عن نتيجة إيجابية

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وفي الجانب الآخر، يسعى بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز الثاني على التالي بعد التغلب في الجولة الأولى على كوبنهاجن بثلاثية نظيف، ويطمح بالخروج بنتيجة إيجابية من معقل الاتحاد رغم صعوبة المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على معلب “الاتحاد”.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند

ويمكن لعشاق الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، المالك الحصري لجميع مباريات دوري ابطال أوروبا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

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