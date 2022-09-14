شكرا لقرائتكم خبر عن المولد يرد بشكل قاسي على انتقادات جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله للشباب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد فهد المولد نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، على الانتقادات التي يتعرض لها من جانب جماهير اتحاد جدة فريقه السابق.

وكان المولد انتقل إلى فريق الشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه.



جماهير اتحاد جدة تفتح النار في وجه فهد المولد



ووجهت جماهير العميد انتقادات واسعة لنجمها الأول السابق، بسبب رفضه التجديد مع الفريق، عقب عودته من الإيقاف الذي تعرض له.

وعاد المولد من فترة إيقاف خلال الفترة الأخيرة، بعد تخفيف العقوبة التي كانت موقعه عليه بإيقافه لمدة 18 شهرًا بسبب قضية منشطات.

وأكد المولد، أنه معتاد على التعرض للانتقادات، مؤكدا أنه يرد بقوة داخل الملعب، وسوف يعمل على مساعدة الشباب في تحقيق الانتصارات.



المولد يؤكد سعادته بالتواجد بين صفوف الشباب



وتابع المولد في تصريحات لبرنامج "برا 18 عبر قناة SSC NEWS": "الجماهير لم تتعود علي بأن أكون خارج اتحاد جدة".

وأضاف "منذ دخولي الفترة الحرة كانت هناك مفاوضات من الشباب وكانت الأولوية لاتحاد جدة، كنت على استعداد تام لتجديد عقدي، والشباب فاوضني منذ دخولي الفترة الحرة وانتقلت لصفوفه، أشكر خالد البلطان رئيس الشباب، أنا سعيد بانضمامي للفريق".

واختتم: "انتقلت من فريق كبير اتحاد جدة إلى فريق كبير وهو الشباب، أتمنى مساعدة الليوث لحصد الألقاب، وأركز داخل الملعب، لن ألتفت لمن يحاول أن يخرجني خارج الملعب من الحاسدين، اللاعب القوي يعود أسرع والناجح دائما محارب، ورسالتي للجميع أنا أمثل شعار الوطن، وكان هناك تواصل مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أول الإيقاف، أعتقد أن مونديال قطر سيكون مختلفًا".