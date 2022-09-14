اخبار الخليج – «الحكومة الإلكترونية» تُجدد تذكير المقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد بحزمة الخدمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية bahrain.bh

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار جهود هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الرامية للتوعية المجتمعية وتعزيز الثقافة الرقمية بين أفراد المجتمع ومكوناته من الأسر، جددت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تذكيرها للمقبلين على الزواج والمتزوجين الجدد بحزمة الخدمات الإلكترونية المتوفرة لهم عبر البوابة الوطنية bahrain.bh ومتجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، والتي تُسهم في تسريع إتمام معاملاتهم، وتغنيهم عن مراجعة مراكز تقديم الخدمة الحكومية.

دعت الهيئة المقبلين على الزواج إلى الاستفادة من خدمة «دليل المأذونين الشرعيين» التي تقدمها الهيئة بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إذ يمكن الاطلاع على قائمة المأذونين الشرعيين والقضاة المعنيين بتحرير عقود الزواج، والبحث عن المأذون الشرعي بإدخال اسمه أو المنطقة ليتمكن المتصفح من استعراض بيانات التواصل معه، فضلاً عن إمكانية التعرف على المستندات المطلوبة عبر خدمة «شروط ومتطلبات تحرير عقد الزواج» المتوفرة عبر bahrain.bh كما وبإمكان المتزوجين الجدد توثيق عقود الزواج إلكترونياً من خلال خدمة «طلب توثيق عقود الزواج»، إذ يتم التحقق إلكترونياً من البيانات الشخصية من قبل الجهات ذات العلاقة في إتمام العملية كوزارة الصحة والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل أسرع و أيسر مع إرفاق المستندات المطلوبة.

وأكدت أهمية تحديث بيانات العائلة ورب الأسرة بعد استكمال عقد الزواج عبر «تحديث بيانات السجل الشخصي» المتوفرة إلكترونياً ضمن حزمة خدمات بطاقة الهوية والاستفادة من «خدمة تعديل عنوان السكن الخاص ببطاقة الهوية» لافتة إلى ضرورة قيام المتزوجين الجدد بتحديث بياناتهم نظرا لأهمية ذلك في توفير بيانات دقيقة حول عناوين السكن للجهات الحكومية الخدمية التي ترتبط خدماتها بالعناوين كخدمات الكهرباء والماء والبلديات وخدمات القطاع التعليمي والقطاع الصحي وغيرها، بما يُمكنها من تقديم خدماتها بجودة وكفاءة عالية. موضحة بأنه وبمجرد تحديث بياناتهم إلكترونياً بمقدورهم الاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من قبل الحكومة كدعم الكهرباء والماء من خلال خدمتي «طلب إعادة توصيل الخدمة» و«طلب الانتقال إلى عنوان جديد»، دعم اللحوم، علاوة الغلاء وذلك عبر الخدمات الإلكترونية وخدمات عرض الدعم المالي الحكومي.

ودعت الهيئة إلى الاستفادة والتسجيل في النظام الوطني للإشعارات الحكومية المتاح عبر البوابة الوطنية، والذي يتيح إمكانية حصول الأفراد على أحدث الإشعارات الحكومية الواردة إليهم من الجهات الحكومية الخدمية بشأن معاملاتهم، مثل استلامهم لإشعارات وزارة الإسكان الخاصة بمعاملاتهم المتعلقة بالخدمات الإسكانية وبشكل فوري عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

وفي حال تأجير مسكن للأسرة، يُمكن الاستفادة من خدمة «تسجيل عقد الايجار» ضمن حزمة خدمات عقود الايجار الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية، (شقة، بيت) وبصفتهم كمستأجرين يمكنهم تسجيل العقود وتوثيقها إلكترونيا والتحقق من العقود المسجلة مسبقاً والاطلاع على تفاصيل كل منها، بما يحفظ الحقوق ويسهل إجراءات التقاضي في حال طرأت خلافات بين المستأجر والمالك مستقبلاً.

كما يُمكن للمتزوجين الجدد الراغبين بالسفر تحميل تطبيق وجهتي والمتاح لهم عبر bahrain.bh/apps، والاستفادة من باقة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها لهم مثل تسجيل رحلتهم، والتعرف على تفاصيل سفارات المملكة وغيرها من الخدمات.

وأعربت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص تمنياتها للمتزوجين الجدد والمقبلين على الزواج حياة زوجية سعيدة، هذا ولمزيد من المعلومات والاستفسار عن هذه الباقة المتكاملة أو بقية الخدمات والتطبيقات الإلكترونية الأخرى التي تقدمها هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يمكن للمواطنين والمقيمين تقديم استفساراتهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى أو عبر تطبيق (تواصل) كما يمكنهم التواصل المباشر عبر مركز اتصال الخدمات الحكومية على 80008001.