«الحقيل»: الحكومة تستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي لهذا السبب (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، إن الحكومة تستخدم الذكاء الاصطناعي في القطاع البلدي لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين وحل المشاكل البلدية .
وأضاف – خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي – أن هناك 200 مدينة ذكية في المملكة تستخدم الذكاء الاصطناعي في مجالات التفتيش وإدارة النفايات والترابط وتفاعل المدن، مضيفًا: لا يمكننا أن نوفر هذه الطريقة بشكل عام من غير تغيير بعض الأمور في الأنظمة .
وكانت أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي انطلقت في نسختها الثانية تحت شعار «الذكاء الصناعي لخير البشرية»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».
وشهدت فعاليات انطلاق القمة اليوم حضور 10 آلاف شخص وأكثر من 200 متحدث من 90 دولة يشاركون في أكثر من 100 جلسة وورشة عمل، وذلك في مقر القمة بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
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