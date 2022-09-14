وزارة المالية توقّع اتفاقيات تمويل بقيمة 25 مليار ريال لتنفيذ مجموعة من مشروعات البنية التحتية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
وقَّعت وزارة المالية، اتفاقيات تمويل مع عددٍ من البنوك المحلية بقيمة بلغت 25 مليار ريال، لتنفيذ بعض مشروعات البنية التحتية المُجدول البدء بها في عامي 2023م و2024م؛ بهدف تسريع دخول تلك المشروعات حيز التنفيذ.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بترتيب من المركز الوطني لإدارة الدين اتساقًا مع توجَّه وزارة المالية في تمكين ودعم مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.
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