شاهد .. بيت من قصيدة الشاعر الكبير محمد بن شلاح على بوابة استاد البيت في قطر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض

وضعت اللجنة المنظمة لكاس العالم 2022 في قطر ابياتاً من قصيدة شهيرة للشاعر العلم محمد بن شلاج المطيري رحمه الله على مدخل استاد البيت في قطر.

ويظهر في مقطع الفيديو بيت للشاعر في قصيدة موجهة لأبنه نمر قال فيه “أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحيي لا ينادي” كتب بشكل واضح على مدخل الاستاد الرياضي الذي يستعد لاستقبال مباريات كاس العالم..

والشاعر الإعلامي محمد بن شلاح المطيري – رحمه الله- أثرى الساحة الشعبية بالعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تتحدث عن عادات وتقاليد أهل البادية، وساهم ابراز الأدب الشعبي في المملكة.