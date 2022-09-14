محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض
وضعت اللجنة المنظمة لكاس العالم 2022 في قطر ابياتاً من قصيدة شهيرة للشاعر العلم محمد بن شلاج المطيري رحمه الله على مدخل استاد البيت في قطر.
ويظهر في مقطع الفيديو بيت للشاعر في قصيدة موجهة لأبنه نمر قال فيه “أمل الوجار وخلوا الباب مفتوح خوف المسير يستحيي لا ينادي” كتب بشكل واضح على مدخل الاستاد الرياضي الذي يستعد لاستقبال مباريات كاس العالم..
والشاعر الإعلامي محمد بن شلاح المطيري – رحمه الله- أثرى الساحة الشعبية بالعديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية التي تتحدث عن عادات وتقاليد أهل البادية، وساهم ابراز الأدب الشعبي في المملكة.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. بيت من قصيدة الشاعر الكبير محمد بن شلاح على بوابة استاد البيت في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.