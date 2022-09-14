هل جرثومة المعدة لها دورٌ في ارتفاع ضغط الدم؟.. النمر يحيب ويحسم الجدل

محمد بن مسعود - الدمام - علق الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين على ما يتم تداوله من معلومة تفيد بأن جرثومة المعدة لها دورٌ في ارتفاع ضغط الدم.

وقال النمر، في تغريدة نشرها على حسابه بتويتر، معلومة خاطئة.

وأضاف جرثومة المعدة ليست لها علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم.