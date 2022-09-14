شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل مروان حمدي عن الزمالك المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسباب التي دفعتهم للموافقة على رحيل مهاجم القلعة البيضاء مروان حمدي لصفوف نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

مرتضى منصور يكشف أسباب رحيل مروان حمدي

وفي تصريحات تلفزيونية أدلى بها رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء قال أن المجلس وافق على رحيل مروان بعد توصية من المدير الفني البرتغالي جيوسفالدو فيريرا.

وأضاف:" فيريرا رفض أن يعد مروان من الإعارة وبالأخص أن الفريق لا يحتاج لخدماته وبالأخص في ظل تواجد الدولي التونسي سيف الجزيري بالإضافة إلى المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه فيما سيتم التعاقد مع محترف أجنبي خلال الميركاتو الصيفي".

وواصل مرتضى تصريحاته مؤكدًا أن فيريرا لا يحب مشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الفريق في التدريبات الجماعية من أجل التركيز على عدد من العوامل المحددة والعمل على تطوير المتواجدين في المران".

يُذكر أن نادي الزمالك سبق وأن قام بتدعيم الصفوف خلال الميركاتو الصيفي الجاري بضم عدد من اللاعبين ابرزهم زكريا الوردي وابراهيما نداي بجانب عودة النجم محمد صبحي حارس فاركو من الإعارة.