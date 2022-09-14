شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة خاصة من دياز لنجم الهلال قبل مباراة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق الهلال السعودي تجهيزاته من أجل استئناف مباريات دوري روشن السعودي حيث سيواجه الفريق الأزرق نظيره الوحدة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

ويستمر رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال في دراسته للمباراة بشكل جيد حيث بدأ المدير الفني الأرجنتيني في التفكير في إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الأساسية للهلال قبل مباراة الجمعة.

وتؤكد التقارير الصادرة من داخل فريق الهلال بأن دياز يفكر استعادة بعض العناصر من جديد وإقحامها في التشكيل الأساسي في ظل رغبته أيضا في إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خوفا عليهم من الإصابات بسبب تلاحم المباريات.

دياز يفكر في إشراك إيجالو أساسيا

ويفكر دياز في الفترة الحالية إستعادة النجم النيجيري أوديون إيجالو من أجل قيادة خط هجوم الفريق السعودي بعد أن كان على دكة البدلاء لصالح لوسيانو فييتو خلال مباراة الفتح الماضية بالدوري.

وكان قد شارك إيجالو في مباراة كأس السوبر المصري السعودي المعروف بكأس لوسيل ونجح في تقديم مباراة جيدة وتسجيل هدف الفريق الوحيد في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 1-1 وتم حسمه بركلات الجزاء لصالح الفريق السعودي.

ترتيب الهلال في الدوري السعودي

يذكر أن الهلال يحتل الآن صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط متساويا مع الشباب بنفس عدد النقاط بعدما حقق الفريقان العلامة الكاملة والفوز في الجولات الثلاث بالدوري.