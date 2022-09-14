شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل..جارسيا يواصل تجهيزاته قبل مباراة النصر غدا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - واصل فريق النصر السعودي استعداداته من أجل العودة من جديد للمشاركة بمسابقة دوري روشن السعودي حيث سيحل الفريق ضيفا على نظيره الباطن غدا ضمن منافسات الجولة الرابعة من المسابقة السعودية.

وتقام المباراة غدا على ملعب نادي الباطن في تمام السابعة إلا الثلث على أن تذاع المباراة عبر قنوات SSC الناقل الحصري لمسابقة دوري روشن السعودي.

تدريبات رودي جارسيا للنصر قبل مباراة الباطن غدا

ومن جانبه واصل رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر محاولاته لتصحيح الأخطاء داخل الفريق من أجل مواصلة النتائج الإيجابية واللحاق بالهلال والشباب في قمة الدوري.

وركز جارسيا خلال حصصه التدريبية على معالجة أخطاء المحاور خاصة بفريق النصر في خط الوسط والتركيز أكثر على عملية التمرير والتمركز وعدم تكرار الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في مباراتي التعاون وضمك.

كما استمر جارسيا في عمله وقام بتخصيص بعض الحصص التدريبية الخاصة بالأمور البدنية بالإضافة أيضا للجوانب التكتيكية التي ينوي تطبيقها خلال مباراة الباطن غدا ثم أختتم الحصة التدريبية ببعض المناورات على كامل الملعب.

عودة نجم النصر من الإصابة وتجهيز علي لاجامي

وعلى نفس الصعيد، فقد استقر الجهاز الطبي داخل النصر على إعطاء الضوء الأخضر بعودة سلطان الغنام مرة أخرى للمشاركة وتواجده خلال مباراة الفريق أمام الباطن غدا، فيما يواصل علي لاجامي برنامجه العلاج مع إجراء بعض التدريبات الخاصة باللياقة تحت إشراف الأطباء.