شكرا لقرائتكم خبر عن فهد المولد يخرج عن صمته ويرد على الانتقادات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - خرج فهد المولد لاعب فريق الشباب الحالي ونجم الاتحاد السعودي السابق، عن صمته وتحدث عن الانتقادات التي تنهال عليه خلال الفترة الأخيرة بسبب تركه الاتحاد بالإضافة إلى عدم جاهزيته حتى الآن للعودة للمشاركة من جديد.

وأوضع المولد في تصريحات تليفزيونية أنه معتاد على تلك الانتقادات مؤكدا أنه يرغب في الرد في الملعب ولا يشغل باله بكل هذا الكلام.

تصريحات المولد عن انتقاله للشباب ورأيه في الانتقادات الأخيرة

وصرح المولد في برنامج "برا 18" عبر قناة SSC news:"الناس لم تعتد على تواجدي خارج فريق اتحاد جدة".

وأكمل:"منذ دخولي في الفترة الحرة كانت هناك بعض المفاوضات القوية من نادي الشباب وكانت الأولوية بالنسبة لي البقاء داخل اتحاد جدة وكنت على أتم الاستعداد لتجديد عقدي ومواصلة مشواري معهم".

وأضاف:"الشباب فاوضني في النهاية انتقلت لصفوف الفريق وأشكر خالد البلطان رئيس الشباب وأشعر بالسعادة بتواجدي هنا في الفريق".

وتابع المولد:"أحب التركيز داخل الملعب ولن ألتفت لأي انتقادات أو لأي أحد يريد أن يخرجني عن تركيزي من الحاسدين، اللاعب القوي يعود سريعا والناجح دائما يتم محاربته".

وأختتم المولد حديثه عن موقفه من المشاركة مع منتخب السعودية في الفترة المقبلة وقال:"كنت على تواصل دائم مع المدرب هيرفي رينارد من بداية الإيقاف والأمور في مونديال قطر ستكون مختلفة".

مباراة الشباب القادمة

يذكر أن الشباب سيحل ضيفا اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة على العدالة ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.