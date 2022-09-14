السعودية للكهرباء" توقع مذكرات تفاهم مع 3 شركات عالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت الشركة السعودية للكهرباء على هامش مشاركتها في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية مذكرات تفاهم مع كل من شركة مايكروسوفت وشركة يوداسيتي وداتاروبوت. تهدف المذكرة الموقعة مع مايكروسوفت إلى استدامة ورفع المهارات في الذكاء الاصطناعي. كما تهدف مذكرة التفاهم مع يوداسيتي لتطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي. كما تهدف مذكرة التفاهم مع يوداسيتي لتطوير المهارات وفق مسارات التعلم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي. وأخيراً تم توقيع مذكرة مع داتاروبوت على تطوير التعلم وتنفيذ الحلول الذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي. وتأتي هذه الشراكات لتعزيز جهود الشركة في رحلة الذكاء الاصطناعى بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي بالشركة السعودية للكهرباء.

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