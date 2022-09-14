كفاح بوعلي: "جائزة الأدب" تحفّز الإنتاج الثقافي الوطني

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وأضافت: "الجوائز الثقافية هي احتفاء بالإنجازات المميزة، وتكريم لمن يستحق هذا التكريم، وهذا من شأنه أن يلفت أنظار الموهوبين، ويحفّزهم لبذل المزيد من الجهد والارتقاء إلى المستوى الذي يؤهلهم لحصد مثل هذه الجوائز القيمة في معناها، والسخية في عطائها، والمتميزة بحفاوتها".يشار إلى أن الكاتبة كفاح بوعلي اشتهرت كباحثة ومدربة وناشرة، متخصصة في أدب الطفل، وبرزت جهودها ومبادراتها من خلال تقديم القصص المختارة "ساعدني لأقرأ" للأطفال الأيتام والفقراء ومرضى المستشفيات، والمبادرة التربوية "روضتي تصنع ثقافتي"، ومبادرة إنشاء مكتبات أطفال في مؤسسات متعددة على مستوى المنطقة الشرقية، كما أقامت عدداً من الورش التدريبية الخاصة بالمجال الأسري والتربوي، منها: دورة "كيف يكون طفلي قارئاً مثقفاً"، و"أهمية القصة في أدب الأطفال"، و"فن إلقاء القصة للأطفال"، ومن مؤلفاتها: (أحب عالمي - صندوق مجد - أفكار ملونة - تعال معي يا جدي).
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