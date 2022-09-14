الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية يباشر 6858 حالة إسعافية ويستقبل 7996 بلاغًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية خلال شهر أغسطس الماضي (6858) حالة إسعافية، فيما استقبل مركز القيادة والتحكم في الهيئة (7996) بلاغًا، وقدمت الخدمات الطبية الإسعافية إلى (4877) حالة، جرى إسعاف (3041) حالة منها ونقلها إلى المستشفيات بالمنطقة الشرقية و(1836) حالة لم تستدع حالتها النقل للمستشفيات.
وأكّدت الهيئة على أهمية تعاون قائدي المركبات مع سيارات الإسعاف بفتح المجال لهم أثناء مباشرة الحالات وعدم التجمهر الذي من شأنه إعاقة عمل الفرق وتأخر الوصول وعدم ملاحقة سيارات الإسعاف أثناء النقل والمباشرة للحالات الإسعافية الطارئة.
ونوهت هيئة الهلال الأحمر السعودي على طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال تطبيق “أسعفني” الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد عبر تحديد موقع المتصل ويسهل وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ بدقة عالية.
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