اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.

ولفتت رئيسة مجلس النواب في برقيتها إلى أن مملكة البحرين تعيش أزهى عصورها الديمقراطية في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم، ومؤكدة أن ما تشهده البلاد من خطوات متقدمة في تجربتها الديمقراطية لهو ثمرة للأهداف والمساعي المشتركة والتلاحم ما بين الشعب وقيادته في صيانة وترسيخ مبادئ وأهداف الديمقراطية وخاصة تعزيز مبادئ حقوق الانسان وإقرار التعددية والعدالة والمساواة ودعم الحقوق والحريات العامة في دولة المؤسسات والقانون.

كما رفعت معاليها برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدة بما توليه الحكومة الموقرة من حرص على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ومن خلال التعاون البناء مع السلطة التشريعية في هذا الصدد، ومؤكدة معاليها حرص المجلس النيابي على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي من أجل صيانة وتعزيز وتطوير التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات العامة وترفع من شأن القيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسانية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن.