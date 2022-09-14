اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام.
كما رفعت معاليها برقية تهنئة الى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيدة بما توليه الحكومة الموقرة من حرص على تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان ومن خلال التعاون البناء مع السلطة التشريعية في هذا الصدد، ومؤكدة معاليها حرص المجلس النيابي على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي من أجل صيانة وتعزيز وتطوير التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات العامة وترفع من شأن القيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسانية من أجل تقدم ورفاهية الوطن والمواطن.
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