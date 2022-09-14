المشرف على مركز الذكاء الاصطناعي: المملكة أكثر دولة تشهد تحولاً رقميًا

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أكد المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، أن المملكة العربية السعودية أكثر دولة في العالم تشهد تحولاً رقميًا.

وأوضح التويجري، خلال كلمة له في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن ذلك يأتي نتيجة لرؤية عظيمة تسمى “رؤية 2030″، مشيرًا إلى أن ثلث مبادرات “رؤية 2030” تتصل مباشرة بالبيانات والذكاء الاصطناعي

وانطلقت، أمس، فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية، تحت شعار «الذكاء الاصطناعي لخير البشرية»، برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

ويحضر القمة، التي تعقد بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، أكثر من 10 آلاف شخص من صناع السياسات والمختصين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي في العالم بحسب «سدايا».

وتعد القمة، التي تستمر أعمالها حتى غد الخميس، فرصة للمهتمين والخبراء في هذا المجال للاستفادة من تجمّع أكثر من 200 متحدث يمثلون 90 دولة في العالم تحت سقف واحد بالرياض، وذلك للاستماع لرؤاهم وطرحهم خلال مشاركاتهم في أكثر من 100 جلسة عمل وحلقات النقاش والورش المصاحبة والاطلاع على أكثر من 40 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التي سيتم استعراضها خلال القمة من جهات ابتكارية محلية وعالمية.

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Source almnatiq

