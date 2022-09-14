محافظو البنوك المركزية العربية يناقشون في جدة العملات الرقمية ومستقبل النظام النقدي

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تستضيف محافظة جدة اجتماع الدورة الاعتيادية الـ 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول “العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي”.

وسيشهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، وخبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية.

وسيناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عدداً من المواضيع الرئيسية، أهمها الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية.

كما سيتطرق الاجتماع لمخاطر تداعيات تغيرات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.



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Source akhbaar24

