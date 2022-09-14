︎ .

أعلنت الشركة الوطنية للإسكان (المملوكة لوزارة الإسكان) عبر حسابها الرسمي بموقع (linkedin)، توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس – بفروع الشركة (الرياض) . وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان وكشفت الشركة الوطنية للإسكان عن عندة وظائف شاغرة يمكن لجميع التخصصات التقديم وفق الشروط المحددة. المسمى الوظيفي: – مدير أول الإدارة المالية للمحفظة Portfolio Financial Management Senior Manager المؤهلات و الخبرات: درجة البكالوريوس أو الماجستير في الإدارة أو المالية أو المحاسبة أو ما يعادلها. خبرة 8+ سنوات خبرة. المسؤوليات الوظيفية: إدارة تطوير الإطار المالي للمشاريع. إدارة التخطيط المالي للمشاريع وأنشطة الميزنة ، والتي تشمل تحديد الأهداف المالية للمشروع وأفضل نهج لتحقيق تلك الأهداف. إدارة عملية تتبع أنشطة تنفيذ الميزانية للمشاريع الجارية ، والتي تشمل مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له وقياس النتائج الفعلية مقابل النتائج المتوقعة. إدارة عملية تتبع تكاليف المشاريع مقابل الخطة / الميزانية لضمان المواءمة وتجنب حالات الإنفاق الزائد في الميزانية. إدارة وحساب مستحقات المشروع (التكلفة والإيرادات) وفواتير العملاء. إدارة وضمان الإغلاق الشهري الصحيح لمشاريعه. تقارير شهرية فعلية ، تحديثات شهرية للتكلفة لإكمالها بالتنسيق مع مدير المشروع. إدارة عملية تتبع فواتير وإيرادات المشاريع مقابل الخطة / الميزانية لضمان المواءمة وتجنب أي فواتير ضائعة أو عدم تحصيل. التقديم: – للاطلاع على المهام الوظيفية وبقية الشروط والمتطلبات والتقديم عبر موقع لينكدإن: رابط التقديم: (اضغط هنا)

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة بالشركة الوطنية للإسكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.