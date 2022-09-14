خبير أرصاد: يمكنكم مشاهدة كوكبَي الزهرة والمشتري بالعين المجردة هذه الأيام

︎

.

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن كوكب المشتري هو أكبر كواكب المجموعة الشمسية، فهو أكبر حجماً من الأرض بـ 1200 مرة، فيما يكون أجمل كوكب هو الزهرة، حيث يسمونه العرب الكوكب الدرّي لجماله، ولذلك شبّه الله -سبحانه وتعالى- نوره “كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ”.

وكشف الزعاق، أنه من الممكن خلال هذه الأيام مشاهدة كوكبَي الزهرة “قُبيل شروق الشمس شرقاً” والمشتري “بُعيد غروبها غرباً”، لافتاً إلى أن العامة يسمون الزهرة كوكب الصبح والبادية بـ “السراية”؛ لأنها تسري معهم.

وأضاف الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن العرب أول مَن اكتشفوا حركة الكواكب عن طريق حركتها المغايرة التي تسير بها بين النجوم، ولهذا سمّوها “السرايات”.

وأوضح أن تسمية العرب للكواكب والنجوم تمّت بناءً على ما تتصف به، والشعوب الثانية كانت مبنية على التقديس، فمثلاً الزهرة أطلق العرب عليه “الكوكب الدرّي” لجماله، فيما سماه الإغريقيون “فينوس” وهي آلهة الجمال.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

