أصغر متسابقي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يروي مشاعره ويوجه رسالة شكر للملك سلمان

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كشف أصغر متسابقي مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ 42 عن مشاعره حينما جاء للمملكة ووقف أمام حكام المسابقة.
وأبدى المتسابق سعيد اندادو من دولة الكونغو الديمقراطية سعادته برؤية الكعبة المشرفة مباشرة لأول مرة في حياته بعدما كان يشاهدها فقط في التلفاز، لافتا إلى أنه شعر بالخوف كثيرا حينما رأى أمامه الحكام في صالات الاستماع والكاميرات، إلا أنه استطاع تجاوز هذه المرحلة وأدى مستوى جيداً في المسابقة.
وأكد أنه استعد بشكل جيد للمسابقة كما يطمح إلى الفوز بإحدى جوائزها، موجها رسالة شكر لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على رعايتهما ودعمهما المسابقات القرآنية التي تحفز النشء على حفظ وتدبر كتاب الله الكريم، وساهمت في رؤيته البيت الحرام والطواف حول الكعبة المشرفة.
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Source akhbaar24
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