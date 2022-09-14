الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

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المناطق_واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة أمس، معالي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل.

وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية الكبرى، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في العالم.

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Source almnatiq

