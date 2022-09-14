︎
.
المناطق_واس
استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في مقر الأمانة العامة للمنظمة أمس، معالي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشل.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية والتحديات الإقليمية والدولية الكبرى، والتأكيد على أهمية التنسيق والتشاور لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار والتنمية في العالم.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.