نمو استهلاك الإنترنت في البحرين بنسبة %22 خلال النصف الأول

محمد بن مسعود - الدمام - مشتركو «البرودباند» في البحرين يتجاوزون حاجز الـ2.2 مليون مشترك

إجمالي البيانات المستهلكة سجلت 18% نموًا بالربع الثاني 2022

كورونا والتحول الرقمي ساهم بتنامي التجارة الإلكترونية ودفع لحلول الحوسبة السحابية

أظهرت بيانات رسمية نمو استهلاك بيانات الإنترنت في البحرين بنسبة 22% على أساس سنوي خلال فترة النصف الأول من العام الجاري 2022، لتتجاوز إجمالي البيانات المستهلكة نحو 781.9 مليون جيجابايت من البيانات خلال 6 أشهر، مقارنة بنحو 641 مليون جيجابايت خلال الفترة ذاتها العام 2021، رغم عودة الحياة الطبيعية وإلغاء القيود الاحترازية التي فرضتها الجائحة.

وعلى أساس فصلي سجلت إجمالي البيانات المستهلكة نموًا بنسبة 18% خلال الربع الثاني من العام الجاري 2022، إذ تجاوز إجمالي البيانات المستهلكة نحو 409.2 مليون جيجابايت من البيانات خلال 3 أشهر، مقارنة بنحو 346.6 مليون جيجابايت خلال الفترة ذاتها العام 2021.

ووفقًا لبيانات هيئة تنظيم الاتصالات ارتفع استهلاك البيانات في البحرين بنسبة 9% على أساس فصلي خلال فترة الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 372.8 مليون جيجابايت، مقارنةً بـ308.6 مليون جيجابايت خلال الربع الأول من العام 2021.

وتنبئ المؤشرات الحالية بنمو ملحوظ في استهلاك البيانات على أساس سنوي، والتي تأتي متزامنة مع عودة الحياة لطبيعتها وإلغاء الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا «كوفيد-19»، في ظل تبني مختلف القطاعات الاقتصادية خيار التحول الرقمي لإتمام المعاملات إلكترونيًا.

وتتسابق شركات الاتصالات في البحرين منذ بدء الجائحة مطلع العام 2020 على توفير الحلول ذكية لقطاع الافراد والمؤسسات التجارية، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية وتوفير الحلول الخاصة بالحوسبة السحابية.

كما تتزامن المنافسة بين شركات الاتصالات في البحرين على تقديم خدمات برودباند النطاق العريض «الفايبر» الذي تشهد اشتراكاته نموًا ملحوظًا، إذ يتخطى عدد مشتركي البرودباند في البحرين 2.2 مليون مشترك حتى منتصف العام الجاري، وبنسبة اختراق تتجاوز 144% من إجمالي عدد سكان المملكة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة.

ويؤكد مراقبون أن تفشي الجائحة غيّرت من عادات العمل والدراسة في كثير من الشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب المدارس والجامعات، كما فرضت سياسة التباعد الاجتماعي التي اعتمدت طوال العامين المنصرمين في اعتماد تقنية عقد الاجتماعات والمؤتمرات عبر تقنية الاتصال المرئي، ومشاهدة الأفلام الترفيهية عبر الإنترنت والتي تتطلب استهلاك المزيد من البيانات عبر خطوط البرودباند الثابتة واللاسلكية.