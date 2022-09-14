تجمع القصيم الصحي يحصل على اعتماد سباهي لمركز صحي العبدلية والتنومة

محمد بن مسعود - الدمام - حصل تجمع القصيم الصحي على اعتماد مركز الرعاية الصحي الأولية العبدلية بمحافظة البدائع، ومركز صحي التنومة بمحافظة الأسياح، من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، بعد اجتيازه تحقيق معايير المتطلبات الأساسية للسلامة، والالتزام بتطبيق معايير الجودة، واجتياز التقييم الشامل وسلامة المرضى في الرعاية الصحية الأولية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور سلطان بن سعود الشائع، بأن مجموع مراكز الرعاية الصحية الأولية بالتجمع التي حصلت على اعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي” بلغت 45 مركز صحي، بعد أن نجحت في اجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة التي وضعها “سباهيCBAHI ” بتميز، وهو ما يعد دليل على تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في توفير الخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين، التي ستسهم وبشكل فعال في تقديم خدمات عالية المستوى وفق المعايير الدولية، بما يعزِز ثقة المرضى بجودة الخدمة المقدمة، ويتماشى مع مبادرات برنامج التحول ضمن ورؤية السعودية 2030.

مؤكداً بأن التجمع يولي تطبيق معايير الجودة والتحسين المستمر للخدمات الصحية في جميع مكونات التجمع من مستشفيات ومراكز تخصصية ومراكز رعاية صحية أولية أهمية بالغة، مشيراً بأن التجمع يسعى دائماً إلى حصول جميع منشآته الصحية على الاعتمادات المحلية والعالمية، بدعم ومتابعة وأشراف من سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أعزها الله – في توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

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