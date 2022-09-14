اخبار الخليج – «أرامكو السعودية» راعياً ذهبياً لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، أنّ الإقبال اللافت على المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، والذي سيقام برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، خلال الفترة من 9 وحتى 11 نوفمبر 2022 في قاعدة الصخير الجوية، يأتي تتويجاً للجهود التي تبذلها اللجنة العليا المنظمة للمعرض برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، وفريق عمل معرض البحرين الدولي للطيران بوزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع سلاح الجو الملكي البحريني في استقطاب الشركات الرائدة التي تؤدي دوراً أساسيا في قطاع الطيران والذي يعد مساهماً رئيساً في ازدهار الاقتصاد العالمي، حيث يوفر أكثر من شبكة نقل عالمية ضرورية للأعمال التجارية.

جاء ذلك لدى استقبال سعادته، الأستاذ فهد العبد الكريم نائب الرئيس للخدمات الصناعية في شركة أرامكو السعودية، بحضور السيد يوسف محمود مدير معرض البحرين الدولي للطيران، والكابتن خالد الناطور مدير إدارة الطيران في أرامكو السعودية، والسيد جمال الخضير مدير الشؤون الحكومية في أرامكو السعودية، وذلك للوقوف على استعدادات شركة أرامكو السعودية لمشاركتها برعايتها الذهبية لمعرض البحرين الدولي للطيران 2022، وبجناح يمثل قطاع الطيران يعرض عدداً من المروحيات والطائرات النفاثة التي تمتلكها الشركة.

وفي بداية اللقاء، رحب سعادة الوزير بنائب الرئيس للخدمات الصناعية في شركة أرامكو السعودية والوفد المرافق له، معرباً عن شكره وتقديره لمشاركة أرامكو السعودية في معرض البحرين الدولي للطيران 2022 كراعي ذهبي، مشيراً إلى أن مشاركة الشركات الخليجية والدولية المعنية بالقطاع النفطي في هذا المعرض الدولي تؤكد دورها الهام في دعم المبادرات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها مملكة البحرين كأحداث دولية رفيعة، وتعكس أيضاً مدى أهمية المعرض في استقطاب الزوار للمملكة والذي عزز من موقعه الإقليمي والعالمي.

وبدوره، قال الأستاذ فهد العبد الكريم نائب الرئيس للخدمات الصناعية في أرامكو السعودية: «يسعدنا المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2022 الذي يبرز آخر المستجدات في قطاع الطيران ويُعد منصة مثالية لتبادل الأفكار والوقوف على أفضل الممارسات، لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق الطيران، كما يشكل رافداً من روافد تحقيق تنمية الموارد والقدرات»، مضيفاً أن قطاع الطيران يعد أحد أكثر القطاعات العالمية التي تؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصادات كونه يمثل شبكة عالمية مترابطة، ومشيراً إلى أن أرامكو السعودية ستشارك بجناح يعرض عدداً من أسطول الطائرات النفاثة التي تمتلكها بالإضافة إلى عدد من طائرات الهليكوبتر.