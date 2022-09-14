اخبار الخليج – بالصور.. الدفاع المدني يتمكن من إخماد حريق اندلع بثلاثة مستودعات للمواد البلاستيكية والإسفنجية بالقرب من منطقة عسكر

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن عن إخماد حريق اندلع بثلاثة مستودعات للمواد البلاستيكية والإسفنجية بالقرب من منطقة عسكر، وقد أسفر الحادث عن اصابة 3 اشخص تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقالت وزارة الداخلية على حسابها في تويتر «الدفاع المدني يدفع ب 12 آلية و 33 ضابطا وفردا ويتمكن من إخماد حريق اندلع بثلاثة مستودعات للمواد البلاستيكية والإسفنجية بالقرب من منطقة عسكر، وقد أسفر عن إصابة شخص حيث تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، والبحث مستمر لمعرفة سبب اندلاع الحريق».

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